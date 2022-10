"இதுதான் அண்ணாவின் வெற்றியா?" கொந்தளித்த பத்ரிக்கு, அசால்ட் பதில் அளித்த திமுக எம்பி செந்தில்குமார்!

Chennai

சென்னை: அண்ணாவை இழிவாக பேசிய விவகாரம் தொடர்பாக பத்ரி சேஷாத்ரி - திமுக எம்பி செந்தில் குமார் இடையே நடைபெற்ற கேள்வி பதில் ட்வீட்கள், திமுக ஆதரவாளர்களிடையே வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

கிழக்கு பதிப்பகம் என்ற பதிப்பகம் மூலமாக பல்வேறு புத்தகங்களை வெளியிட்டு வருபவர் பத்ரி சேஷாத்ரி. வலதுசாரி கருத்தியல் மீது நம்பிக்கை கொண்டு இயங்கி வந்த இவர், தமிழ் இணையக் கல்விக் கழக ஆலோசனை குழு இடம்பெற்றிருந்தார்.

இந்த நிலையில் அண்மையில் திமுக தரப்பில் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதனால் சமூக வலைதளங்களில் இந்தி vs தமிழ் என்ற விவாதம் எழுந்தது. இதனால் திமுக ஆதரவாளர்கள் பலரும் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வந்தனர்.

தமிழகத்தில் தலித் கல்வி.. ஆளுநர் ரவி சொன்ன தகவல் தப்பு.. ஆதாரத்தோடு வந்த திமுக எம்.பி. செந்தில்குமார்!

English summary

The question and answer tweets held between Badri Seshadri and DMK MP Senthil Kumar regarding the issue of insulting Anna are being shared rapidly among DMK supporters.