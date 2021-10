இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு.. தமிழகத்தில் கிடைத்த சூப்பர் ரிசல்ட்.. சுகாதாரத்துறை மகிழ்ச்சி

Chennai

சென்னை : தமிழகத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த 87 சதவீதம் பேர் தடுப்பூசி செலுத்தாதவர்கள் ஆவர். அதேநேரம் இரண்டு டோஸ் கோவிட் -19 தடுப்பூசிகள் தமிழ்நாட்டில் நல்ல முடிவுகளை வழங்கியுள்ளன.

இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி போட்டவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவது, தீவிர நோய் தொற்றுடன் பாதிக்கப்படுவது, ஐசியுவில் அனுமதிக்கப்படுவது, மரணத்தை சந்திப்பது போன்றவை பெரிய அளவில் நடைபெறவில்லை என்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்டவற்கு கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து சிறப்பான பாதுகாப்பு வழங்குவதை பல சர்வதேச ஆய்வுகள் காட்டின. இப்போது, தமிழ்நாடு ​​மாநில சுகாதாரத் துறை வெளியிட்ட அதன் சொந்த புள்ளிவிவரங்களும் இந்த கண்டுபிடிப்புகளை மீண்டும் உறுதிசெய்துள்ளன.

In Tamil Nadu, 87 percent of the deaths due to corona infection in August and September were unvaccinated. At the same time two doses of Covid-19 vaccines have given good results in Tamil Nadu