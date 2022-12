இரட்டை இலை எங்களுக்கு மட்டுமே.. "இணையக் கூடாது" இபிஎஸ் எண்ணம் அதுதான்.. அடித்து ஆடும் ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இரட்டை இலை சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையமும், உச்சநீதிமன்றமும் எங்களுக்கே வழங்கும் என்றும், தர்ம யுத்தத்தில் இறுதி வெற்றி எங்களுக்கே என்றும் ஓ பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக கட்சிக்குள் ஏற்பட்ட இரட்டை தலைமை பிரச்னையால், ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் இரு அணிகளாக பிரிந்துள்ளன. கட்சியை உரிமை கோரும் வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில் சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள ஒய்எம்சிஏ திருமண மண்டபத்தில் ஓபிஎஸ் தரப்பில் நியமிக்கப்பட்ட கட்சியின் அரசியல் ஆலோசகர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமையில், மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஓபிஎஸ் ஆலோசனை நடத்தினார்.

English summary

O Panneer Selvam has said that the Election Commission and the Supreme Court will give us the double leaf symbol and the final victory in the Dharma war is ours.