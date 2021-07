குதிரையையும் விடாத உதயநிதி ஸ்டாலின்.. வியந்துபோன சேப்பாக்கம்.. மனசார வாழ்த்தும் 85 குடும்பங்கள்!

Chennai

சென்னை: மெரினா கடற்கரை என்று சொன்னாலே, முதலில் நினைவுக்கு வருவது, சவாரி குதிரைகள்தான். தேசிங்கு ராஜா மாதிரி ஏறி உட்கார்ந்தாலும், அது வழக்கமாக போகும் தூரத்திற்கு போய் திரும்பி ஏறிய இடத்திற்கே கொண்டு வந்து விட்டு விடும்.

குதிரையின் வனப்பையும், கம்பீரத்தையும் கவனிக்கும் பலரும், அந்த குதிரையை பராமரிப்பவர்கள் படும் கஷ்டம் பற்றி அறிவதில்லை. அதிலும், ஊரடங்கு காலகட்டங்களில் குதிரையை ஓட்டி சம்பாதிப்பவர்கள் நிலைமையும் யோசிப்பதில்லை.

ஆனால், உதயநிதி ஸ்டாலின் குதிரை சவாரி தொழில் செய்வோருக்கும், அந்த குதிரைகளுக்கும் சேர்த்து நல்லது செய்து வருகிறார்.

Udhayanidhi Stalin has been visiting in the Chepauk-Tiruvallikeni constituency since the day he became an MLA. He has implemented several welfare schemes for the people during the lockdown. Thus he has earned a good name among the people in a short period of time.At Marina Beach, he has arranged to hold a vaccination camp on behalf of the Department of Animal Care for the 85 riding horses. Udhayanidhi Stalin has provided food items for the horses to the owners.