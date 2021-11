Maanaadu: தடைகளை தாண்டி ரிலீசான மாநாடு! உள்ளே வந்த உதயநிதி ஸ்டாலின்.. கடைசி நேரத்தில் நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பல்வேறு தடைகளை தாண்டி சிலம்பரசன் நடித்த மாநாடு திரைப்படம் இன்று காலை 8 மணி முதல் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. மாநாடு திரைப்படம் இன்று காலை 5 மணிக்கு ஸ்பெஷல் ஷோவாக திரையிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டதால் காலை 8 மணி முதல் காட்சிகள் தொடங்கி இருக்கிறது.

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சுரேஷ் காமாட்சி தயாரிப்பில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிப்பில் வெளியாகி உள்ளது மாநாடு திரைப்படம். தீபாவளிக்கு அண்ணாத்த திரைப்படத்துடன் மாநாடு வெளியிடப்பட திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் உதயநிதியின் ரெட் ஜெயன்ட் நிறுவனம் அண்ணாத்த திரைப் படத்தை ரிலீஸ் செய்யும் உரிமையை பெற்றது.

அதன்பிறகும் தீபாவளிக்கு மாநாடு ரிலீஸ் செய்யப்படும் என்று தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி கூறிவந்தார். இது அண்ணாத்த பட தரப்பை எரிச்சலுக்கு உள்ளாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Maanaadu Movie issue explainer: Udhayanidhi stalin has helped Kalaignar TV to buy Maanaadu movie for 6 crores, what is the issue and the backround story of Maanaadu is here.