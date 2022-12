தாத்தா இல்லாதது பெரிய வருத்தம்! என் மீது முதல்வர் வைத்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவேன்! உதயநிதி உறுதி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அமைச்சர் பொறுப்பேற்றிருக்கும் இந்த நேரத்தில் தன்னை உச்சிமுகர்ந்து வாழ்த்த தனது தாத்தா கருணாநிதி இல்லையே என்பதை நினைக்கும் போது தனக்கு மிகப் பெரிய வருத்தமாக உள்ளது என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தன் மீது முதல்வர் ஸ்டாலின் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவேன் என உதயநிதி ஸ்டாலின் உறுதியளித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Udhayanidhi Stalin has said that he feels sad when he thinks that his grandfather Karunanidhi is not there to congratulate him at this time when the minister has assumed responsibility.