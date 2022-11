அமைச்சரவையில் உதயநிதி? எல்லா தகுதியும் இருக்கு.. கட்சியில் புது எழுச்சி.. மா.சுப்பிரமணியன் உற்சாகம்!

Chennai

சென்னை : அடுத்த பிறந்தநாளை உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக கொண்டாட வேண்டும். அது நடந்தால் அனைவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவோம் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

உதயநிதி அமைச்சராவதற்கான எல்லா தகுதிகளையும் உடையவர், அவர் இளைஞரணிக்குப் பொறுப்பேற்றது முதல், இளைஞர்களிடம் ஒரு பெரிய உத்வேகம் ஏற்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக இளைஞரணி செயலாளரும் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தனது 46 வயதில் அடியெடுத்து வைக்கிறார். இதனை முன்னிட்டு அவருக்கு அதிகாலை முதலே பல்வேறு தரப்பினரிடம் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

திமுக நிர்வாகிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும், பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி இந்த நாளை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Minister M. Subramanian has said that, Udhayanidhi Stalin should celebrate his next birthday as a minister. "We will all be very happy if that happens, He has all the qualifications to become Minister", he added.