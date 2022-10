படிப்போ 7ம் வகுப்பு.. ஜெர்மன் விஞ்ஞானியால் முடியாததை சாதித்த தமிழர் சையது! உலக நேரம் ஒரே கடிகாரத்தில்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உலகின் அனைத்து நாடுகளின் நேரங்களையும் ஒரே இடத்தில் பார்க்கும் வகையில் புதிய கடிகாரம் ஒன்றை வெற்றிகரமாக வடிவமைத்து அசத்தி இருக்கிறார் சென்னையை சேர்ந்த 7 ஆம் வகுப்பு மட்டுமே படித்த சையது ஹசன்.

உலகில் உள்ள பல நாடுகளில், சூரியன் மற்றும் பூமியின் சுழற்சியை பொறுத்து அதன் நேரங்கள் மாறுபடுகின்றன. இந்தியாவில் பகல் பொழுதாக இருந்தால், பல நாடுகளில் இரவு பொழுதாக இருக்கும்.

இப்படி இருக்க அனைத்து நாடுகளின் நேரங்களையும் ஒன்றாக காணும் வகையில் புதிய கடிகாரம் ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளார் சென்னையை சேர்ந்த சையது ஹசன்.

நீர் கடிகாரம் ஓகே அது என்ன? தண்ணீர் கடிகாரம்? உலவும் புதுவகை வாட்டர் வாட்ச்

English summary

Syed Hasan, who studied only 7th standard from Chennai, has successfully designed a new clock to see the time of all the countries of the world at one place.