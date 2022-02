தமிழக ரயில் திட்டங்களுக்கு 1%-க்கும் குறைவான நிதி ஒதுக்கியது அநீதி.. மத்திய அரசை விளாசிய ராமதாஸ்!

Chennai

சென்னை: மத்திய பொது பட்ஜெட்டில் தமிழகத்திற்கான புதிய ரயில் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு குறைவான நிதி மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்திருப்பது அநீதி என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழகத்தில் புதிய தொடர் வண்டித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான மொத்த மதிபீட்டில் ஒரு விழுக்காட்டிற்கும் குறைவான நிதி மட்டுமே நிதிநிலை அறிக்கையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுவது அநீதியாகும்.

English summary

PMK founder ramadoss has accused the central budget of being unfair in allocating less funds for the implementation of new rail projects for Tamil Nadu. He said the railway projects could lead to the development of the country as a whole through states and states