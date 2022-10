ரகசியம் எப்படி லீக் ஆச்சு? 'ரூல் பிரேக்’.. இதுக்கே அமித்ஷா பதவி விலகணும்.. பாயிண்டை பிடித்த திருமா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நாடாளுமன்ற அலுவல் மொழிகள் குழு தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து அமித்ஷா பதவி விலக வேண்டும் என்று விசிக தலைவரும், எம்.பியுமான திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பே அறிக்கையின் விவரம் வெளியானது நாடாளுமன்ற விதிகளுக்குப் புறம்பானது, எனவே அந்த அறிக்கையை திரும்பப்பெற வேண்டும். மேலும், அக்குழுவின் தலைவர் பொறுப்பு வகிக்கும் அமித்ஷா, பதவி விலக வேண்டும் என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

அலுவல் மொழி தொடர்பான நாடாளுமன்ற குழு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் செயல்பட்டு வருகிறது. இக்குழு அதன் 11ஆவது அறிக்கையை கடந்த மாதம் ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்முவிடம் சமர்ப்பித்தது.

இந்தக் குழுவின் பரிந்துரைகளில் தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், மத்திய கல்வி நிலையங்களில் இந்தி மொழி கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

Parliamentary committee recommendations released before it was tabled in Parliament was against parliamentary rules, So, Amit Shah, who is the chairman of the committee, should resign: says Thirumavalavan MP on hindi imposition controversy.