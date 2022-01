ஆளுநரை அவசர அவசரமாக சந்தித்த எல்.முருகன்.. அடுத்த மூவ் என்னவாக இருக்கும் .. அலார்ட் ஆகும் பாஜக

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் இன்று நேரில் சந்தித்துப் பேசிய நிகழ்வு அரசியல் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ள நிலையில், நீட் தேர்வு விவகாரம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர்.என். ரவி கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி பதவி ஏற்றுக் கொண்டார். அப்போது இருந்து தமிழகத்தின் முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் அவரை அலுவல் ரீதியாக வும் மரியாதை நிமித்தமாகவும் சந்தித்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக பாஜகவைச் சேர்ந்த மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோர் அடிக்கடி சந்தித்து வருகின்றனர். கடந்த அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி தமிழக ஆளுநர் ஆரியன் ரவியை சந்தித்து பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட கட்சியினர் நேரில் சந்தித்து தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்து உள்ளதாகவும் திமுக எம்பிக்கள் மீதான குற்ற வழக்குகளில் சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட கோரி மனு அளித்தனர்.

English summary

The event in which Union Minister L Murugan met Tamil Nadu Governor RN Ravi today has gained political significance. It has been reported that the issue of NEET selection has been discussed.