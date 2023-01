"அதான் சொல்லிட்டேனே".. பாஜக பற்றி கேட்டதுமே.. படக்குன்னு சொன்ன மதிமுக வைகோ.. உற்று கவனித்த கமலாலயம்

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, திமுக அரசுக்கு புகழாரம் சூட்டி உள்ளார்

சென்னை: சனாதன சக்திகளை ஊக்குவித்து இந்துத்துவா தத்துவத்தை நிலை நாட்டலாம் என்று கருதி தந்தை பெரியாரின் மண்ணில் திராவிட இயக்க பூமியில், பாஜக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் ஒருபோதும் வெற்றி பெறாது. என்னுடைய ஆருயிர் சகோதரர் மாண்புமிகு தளபதி முக ஸ்டாலின் அதற்கு இடம் கொடுக்கமாட்டார் என்று, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ நம்பிக்கை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்...!!

விரைவில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் நடக்க போகிறது.. திமுக கட்சியானது, தன்னுடைய கூட்டணிக்கு தொகுதியை ஒதுக்குவதாக தெரிவித்து உள்ளது..

எனினும், இந்த முறை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் திமுக இப்போதே களத்தில் தீவிரமாக குதித்துவிட்டது..

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியில்லை? அண்ணாமலை சூசசகம்

Vaiko says, Congress will definitely win in the By election and rajbhavan should be changed as hospital