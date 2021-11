அண்ணாமலை வாயை மூடிக் கொண்டிருப்பது நல்லது.. முல்லை பெரியாறு விவகாரத்தில் வைகோ ஆவேசம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: முல்லைப் பெரியாறு அணை குறித்து கருத்துக் கூற பாரதிய ஜனதாவுக்கு எந்தத் தகுதியும் கிடையாது என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர்

வைகோ அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் கூறியிருப்பதாவது:

முல்லைப் பெரியாறு அணை இருக்கின்ற பகுதி தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தது ஆகும். சென்னை ராஜதானியாக இருந்தபோது, திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானமும், தமிழ்நாடு அரசும் 999 ஆண்டுகளுக்குச் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தமாகும். முல்லைப் பெரியாறு அணை தமிழ்நாட்டுக்கே உரியதாகும். 8000 ஏக்கருக்கு குத்தகைப் பணம் தமிழ்நாடு அரசு திருவிதாங்கூருக்குத் தர வேண்டும். அதை அதிகப்படுத்தி வேண்டுமானால் அவர்கள் கேட்கலாம்.

The MDMK general secretary Vaiko has said that the BJP has no right to comment on the Mullai Periyar Dam, Annamalai, at first was just looking at police work. He knows nothing about Tamil Nadu. It is good to keep your mouth shut, says Vaiko.