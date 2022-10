2023 ரத்த கசிவோடு பிறக்கும்! கஜானாவைப் பிச்சைப் பாத்திரம் ஆக்கிவிடும்! எச்சரிக்கை விடுத்த வைரமுத்து!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ரஷ்யா உக்ரைன் போரை உலக நாடுகள் உடனே நிறுத்த வேண்டும் எனவும், இந்தப் போர்

உலக நாடுகளின் கஜானாவைப் பிச்சைப் பாத்திரம் ஆக்கிவிடும் என கவிஞர் வைரமுத்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிகிட்டத்தட்ட 7 மாதங்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் உக்ரைன் நாட்டின் பல பகுதிகள் தொடர்ந்து ரஷ்ய ராணுவத்தினரின் குண்டுவீச்சுக்கு ஆளாகி வருகின்றன.இதனால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் நாட்டை வீட்டு வெளியேறி அண்டை நாடுகளில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் தற்போதை போர் நிறுத்தம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லையென்றே உலக நாடுகள் கவலை தெரிவித்துள்ளன. இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதத்திலேயே ரஷ்ய ராணுவத்தின் தாக்குதல்களும் நாளுக்கு நாள் தீவிரமாக வருகிறது.

The world nations should immediately stop the war in Russia and Ukraine, this war kavignar Vairamuthu has posted on his Twitter page that the treasury of the world will be made into a begging vessel.