யாருக்கும் பயந்தவ நான் இல்ல.. ஒரு பிக்பாஸ்ல ஜெயிக்கிறதுக்கே இப்படியா?.. விசிகவை விளாசும் வனிதா

சென்னை: விக்ரமனுக்கு எதிராக பேசியதால் நடிகை வனிதா விஜயகுமாருக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினர் மிரட்டல் விடுத்த வண்ணம் உள்ளனர். ஆனால் வனிதாவோ இதற்கெல்லாம் பயந்தவ நானில்லை என கூறியுள்ளார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கடந்த அக்டோபர் மாதம் 9 ஆம் தேதி தொடங்கியது. அமுதவாணன், அசீம், நந்தினி, ஷிவின், விக்ரமன் ஆகியோர் இறுதியாக இருக்கிறார்கள். இவர்களில் ஒரு வின்னரும் ஒரு ரன்னரும் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

இவர்கள் 5 பேரில் நந்தினி மட்டுமே நிகழ்ச்சி தொடங்கிய 7ஆவது நாளில் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக பிக்பாஸ் வந்துள்ளார். மொத்தம் 105 நாட்கள் பிக்பாஸில் இருக்க வேண்டும்.

என்னா அரசியல் தந்திரம்!.. ஒரு எம்பி இப்படி செய்யலாமா.. திருமாவளவனை விமர்சித்த வனிதா விஜயகுமார்

Actress Vanitha Vijayakumar replies VCK cadres that she has no scare to anyone. She also asked that to stop disturbing our entertainment profession.