தமிழ் புத்தாண்டு நாளில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தரும் தேநீர் விருந்து...விசிக, கம்யூனிஸ்ட் புறக்கணிப்பு

சென்னை: தமிழ்ப் புத்தாண்டையொட்டி தமிழக ஆளுநர் அளிக்கும் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அறிவித்துள்ளது.

தமிழ் புத்தாண்டு, மகாவீர் ஜெயந்தியையொட்டி தமிழக மக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். சித்திரை முதல்நாளில் பிறக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு செழிப்பின் தொடக்கத்தை குறிக்கிறது. பகவான் மகாவீரின் அகிம்சை, கண்ணியம், சமத்துவம் அனைவருக்கும் அன்பின் மதிப்பை கற்பிக்கின்றன என்றும் ஆளுநர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்ப் புத்தாண்டையொட்டி அரசியல் கட்சிகளைத் தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்குமாறு தமிழக ஆளுநர் ரவி அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இந்த விருந்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) பங்கேற்கப் போவதில்லை என்று முடிவு செய்திருப்பதாக அந்தக் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசின் குரலையும், தமிழக மக்களின் கோரிக்கையையும் முற்றாக நிராகரிப்பதோடு, அரசுக்கு மேலானதொரு அதிகார மையமாகச் செயல்பட ஆளுநர் தரப்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The CPM, CPI and VCK has decided to boycott the tea party hosted by Tamil Nadu governor R N Ravi on Tamil New Year On April 14.