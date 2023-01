ஒரு நபர் கையில் தியேட்டர்கள்! திரைத்துறை கார்ப்பரேட் மயத்துக்கு இரையாகிறது! விசிக திருமாவளவன் சுளீர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒரு நபர் கையில் திரையரங்குகள் வந்து விட்டால் என்ன ஆகும்.. திரை துறை கார்ப்பரேட் மயத்துக்கு இரையாகிக் கொண்டிருக்கிறது என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டினை முன்வைத்து இருக்கிறார்.

தமிழ் திரை உலகில் உச்சபட்ச நடிகர்களாக இருக்கும் நடிகர்கள் விஜய் மற்றும் அஜித் ஆகியோர் நடித்திருக்கும் துணிவு வாரிசு ஆகிய திரைப்படங்கள் பொங்கல் என்று வெளியாக இருக்கிறது.

இதில் வாரிசு திரைப்படம் ஆரம்பத்திலிருந்து பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்கி வந்திருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் அந்த படத்துக்கு அதிக அளவு தியேட்டர்கள் ஒதுக்கப்பட முடியாத சூழ்நிலை இருந்த நிலையில் அதற்குப் பிறகு உடன்பாடு எட்டப்பட்டது .

English summary

VCK leader Thol Thirumavalavan has made a sensational allegation that the film industry is falling prey to corporate greed and What happens when a person gets hold of theaters