விசிக புறக்கணிப்பு வஞ்சனை! கூட்டணியில் வேண்டாமென சொல்ல 99% பேர் இருப்பாங்க! உருகி பேசிய திருமாவளவன்!

சென்னை : விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மீது புறக்கணிப்பு வஞ்சனை இயல்பாகவே இருக்கும் எனவும் கூட்டணியில் கூட திருமாவளவன் வேண்டாம் என சொல்லவே 99 சதவீதம் பேர் இருப்பார்கள் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இடம் பெற்றிருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி ஆகவும், இன்னும் சிலர் எம்பி, எம்.எல்.ஏ.க்களாக இருக்கின்றனர்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் வென்ற நிலையில், வருகின்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தல் வரை இந்த கூட்டணி தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தான் கூட்டணியில் தன்னை வேண்டாம் என சொல்வார்கள் என திருமாவளவன் பேசியிருக்கிறார்.

Vck leader Thirumavalavan says there will be a betrayal of boycott against the viduthalai chiruthaigal katchi and even in the alliance, and claims 99 percent people will say no to Thirumavalavan has created a lot of shocks on social media.