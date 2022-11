10% இட ஒதுக்கீட்டை தமிழக அரசு ஏற்க கூடாது.. ஏன் தெரியுமா.. பட்டியலிட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள உயர் ஜாதியினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு வழங்கியது செல்லும் என்கிற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு குறித்து விவாதிக்க திமுக இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டியது.

இந்த கூட்டத்தில் "10% இட ஒதுக்கீட்டை தமிழக அரசு ஏற்கவும் நடைமுறைப்படுத்தவும் கூடாதென" விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், "பாஜக அல்லாத அல்லாத பிற மாநில முதல்வர்களை ஒருங்கிணைத்து தேசிய அளவில் சமூகநீதியைக் காப்பதற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்வர வேண்டும்" என்றும் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தண்ணீரில் மிதக்கும் கடலூர் மாவட்டம்..எங்கும் வெள்ளக்காடு.. கண்ணீரில் விவசாயிகள்

English summary

The DMK convened an all-party meeting today to discuss the Supreme Court's verdict on the 10% reservation for economically backward upper castes. In this meeting, it was emphasized on behalf of the Viduthalai Chiruthaigal Katchi that "Tamil Nadu Government should not accept and implement 10% reservation". Also, the VCK leader Thirumavalavan has requested that "Chief Minister M.K.Stalin should come forward to protect social justice at the national level by uniting the Chief Ministers of other non-BJP states."