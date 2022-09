அது எப்படி ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்திற்கு அனுமதி? திருமா தாக்கல் செய்த மறு ஆய்வு மனு.. தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

Chennai

சென்னை: ஆர்.எஸ்.எஸ். அணிவகுப்புக்கு அனுமதியளித்து பிறப்பித்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக் கோரி விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் தாக்கல் செய்த மனு மீதான உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்துள்ளது.

விஜயதசமி, 75-வது சுதந்திர தினம் ஆகியவற்றை முன்னிட்டு காந்தி ஜெயந்தியான அக்டோபர் 2ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் 50 இடங்களில் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி கோரி ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.

இந்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதித்து செப்டம்பர் 28க்குள் அனுமதி தொடர்பாக தமிழக அரசு முடிவு எடுக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.

ஆர்எஸ்எஸ்-ம் சிபிஎம், சிபிஐ, விசிகவும் ஒன்றா?மனித சங்கிலிக்கு ஏன் அனுமதி மறுப்பு? திருமாவளவன் கேள்வி

RSS The Madras High Court has adjourned the order on a petition filed by VCK leader Thirumavalavan seeking a review of the order granting permission for the procession.