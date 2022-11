துணை ராணுவ வீரர் தேச துரோகி! அண்ணாமலை விளம்பர அரசியல்.. ஆளுநருக்கும் அதிகாரமில்லை! வன்னியரசு சுளீர்!

Chennai

சென்னை : விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனை விமர்சித்த துணை ராணுவ வீரர் தேச துரோகி எனவும், அவருக்கு பாதுகாப்பு கேட்டு ஆளுநரை பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சந்தித்து இருப்பது இழிவான விளம்பரத்துக்கு என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த வன்னியரசு கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சில தினங்களுக்கு முன்பு கடலூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த ராணுவ வீரர் ஒருவர் திருமாவளவனை கண்டித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தார்.

அந்த வீடியோவில் தமிழ்நாட்டில் தனியாக நின்று ஒரு வார்டில் கூட வெற்றி பெற முடியாத திருமாவளவன் தனி தமிழ்நாடு கேட்கிறார்..? கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் எது வேண்டுமானாலும் பேசுவீர்களா "நீ ஆம்பளையா இருந்தா ஒரு நாள் வீதியில் நின்று தனி தமிழ்நாடு வேண்டும் என்று போராடிப்பார், உன் வாயாலயே வந்தே மாதரம் என்று சொல்ல வைப்போம்"என்று கூறியிருந்தார்.

viduthalai chiruthaigal katchi Vanniarasu has strongly criticized the paramilitary soldier who criticized Thirumavalavan as a traitor to the country and BJP leader Annamalai meeting the governor asking for his protection is a disgraceful advertisement.