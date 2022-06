அதிமுக பொதுக்குழுவில் பாதாம் கீர், ஜாங்கிரி.. 5 ஆயிரம் பேருக்கு தடபுடல் விருந்து.. மெனு லிஸ்ட் இதோ!

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், முக்கிய நிர்வாகிகள் என சுமார் 5 ஆயிரம் பேருக்கு அறுசுவை விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், அசைவ விருந்து இந்தப் பட்டியலில் இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இன்று மதியம் சைவ விருந்தே போடப்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பொதுக்குழு சைவ விருந்தில் இடம்பெறும் மெனு லிஸ்ட் பற்றிய தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. சாதம், வத்தக் குழம்பு தொடங்கி பாதாம் கீர், ஜாங்கிரி வரை இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது.

Afternoon feast has been organized for about 5,000 AIADMK general body members and key executives who have come to general council meeting. But non-vegetarian food is not on the list.