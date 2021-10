உள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றி..! பட்டியல் வெளியிட்டு மக்களுக்கு நன்றி சொன்ன விஜய் மக்கள் இயக்கம்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் அனைவரும் தமிழக மக்களின் அடிப்படை பிரச்சினைகளை தீர்க்க, மத்திய மாநில அரசுகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று அதனைத் தீர்க்கும் பணியை ஈடுபடுவார்கள் என்று பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் கூறியுள்ளார். உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்களின் பெயர்கள், எந்த மாவட்டத்தில் எந்த பதவிக்காக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர் என்பதை பட்டியல் வெளியிட்டு நன்றி கூறியுள்ளது தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம்.

மக்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை மத்திய, மாநில அரசுகளிடம் கேட்டு நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என்றும், இயக்கத்தில் யார் தவறு செய்தாலும் அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் விஜய் கூறியுள்ளதாக புஸ்சி ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

Exclusive: உடலில் 3 கிலோ தங்கம்... நடமாடும் நகைக்கடை... திமுக ஒன்றியத் தலைவரின் பின்னணி என்ன..?

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் தளபதி விஜய்யின் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பில் 169 பேர் போட்டியிட்டனர். அதில் 129 பேர் வெற்றிப் பெற்றதாக செய்திகள் வெளியானது.

English summary

General Secretary Pussy Anand has said that all the Vijay Makkal Iyakkam which won the rural local body elections, will bring the basic problems of the people of Tamil Nadu to the attention of the Central and State Governments.