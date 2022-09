விஜயகாந்த்தின் விருப்பம்.. ‘நானே பேசுறேன்’.. விரைவில் தேமுதிகவில் அதிரடி அறிவிப்பு.. இனி வேகம் தான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தேமுதிக பொருளாளராக இருக்கும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் விரைவில் ப்ரொமோஷன் செய்யப்படவிருப்பதாக உறுதியான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விஜயகாந்த் இந்த அறிவிப்பை சீக்கிரமாகவே வெளியிட விரும்புகிறாராம்.

தேமுதிக தொடங்கப்பட்டு இன்று 18ஆவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. இந்நிலையில், கட்சியின் நலன் கருதி விஜயகாந்த் ஒரு அதிரடி முடிவை எடுத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கட்சியை வழிநடத்தி வரும் பொருளாளரான பிரேமலதா விஜயகாந்த், தேமுதிக செயல் தலைவராக பொறுப்பேற்க வேண்டும் என அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் பலர் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், விஜயகாந்த்தும் இதனை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளாராம்.

இதனால், விரைவில் நடைபெற இருக்கும் அக்கட்சியின் செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த்தின் புரொமோஷன் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கூறுகின்றனர்.

English summary

Reports says that Premalatha Vijayakanth, who is the treasurer of the DMDK, will be promoted soon. Party officials say that Vijayakanth wants to give Premalatha important responsibility and that the announcement of Premalatha's promotion will be made soon.