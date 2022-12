சினிமாவில் எதிரிகளை அடித்து வீழ்த்திய கையா இது? கேப்டனுக்கு என்னாச்சு.. கலங்கும் ரசிகர்கள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: விஜய பிரபாகரனின் பிறந்தநாளையொட்டி அவருக்கு தந்தையும் தேமுதிக தலைவருமான விஜயகாந்த் கேக் ஊட்டி விடுவது போன்ற புகைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களை கலங்கடிக்கச் செய்துள்ளது.

வலது கை கொடுப்பது இடது கைக்கு கூட தெரியக் கூடாது என்பார்கள்.. இது யாருக்கு பொருந்துகிறதோ இல்லையோ விஜயகாந்திற்கு பக்காவாக பொருந்தும். அவர் செய்த தர்மங்கள் ஏராளம்.

சினிமா வாய்ப்பு தேடும் போது விஜயகாந்த் எப்படி இருந்தாரோ அதே போல்தான் சினிமாவில் புகழை பெற்ற போதும் இருந்தார் என நிறைய பேர் சொல்லி நாம் கேட்டிருக்கிறோம். சினிமாவில் பல எதிரிகளை பஞ்ச் விட்டு பந்தாடிய விஜயகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தார்.

சாதி மதத்தை வைத்து கட்சி நடத்தல.. காசு வசூல் பண்ணல.. தேமுதிக தொண்டர்களுக்கு விஜயகாந்த் சொன்ன சேதி!

English summary

VijayaPrbhakaran shared a image of his father Captain Vijayakanth who feeds cake to him. This picture leads very sad to his fans and cadres.