ஓரளவுக்குத்தான் பொறுமை காக்க முடியும்! கெட்அப் மாத்தினால் போதாது.. கேரக்டரையும் மாற்றும் சசிகலா!

சென்னை : அமைதி அரசியல் கை கொடுக்கவில்லை என்பதை தற்போது நன்கு உணர்ந்துள்ள சசிகலா அறிக்கைகள் மூலம் மீண்டும் லைம் லைட் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார். வரும் காலங்களில் இந்த நடவடிக்கைகளை அவர் தீவிரப்படுத்த திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

தமிழக முன்னாள் முதல்வராக ஜெயலலிதா முதல் முறை பதவி ஏற்றதில் இருந்து கடைசியாக மரணம் அடையும் வரை அதிமுகவின் பவர் சென்டராக இருந்தவர் சசிகலா. நிர்வாகிகள் நியமனம் கூட்டணி முடிவு டெண்டர் இறுதி செய்வது என அதிகாரத்தின் அனைத்து தளங்களிலும் ஜெயலலிதாவின் மனசாட்சியாகவே இருந்தார் என தற்போதும் கூட அதிமுக தொண்டர்கள் கூறுவது உண்டு.

சசிகலாவை மீறி அதிமுகவில் அரசியல் செய்ய முடியாது என ஒதுங்கிக் கொண்ட சீனியர்கள் நூற்றுக்கணக்கில் இருக்கின்றனர். அவரால் மீண்டும் அரசியல் மறுவாழ்வு பெற்றவர்களும் உண்டு அந்த வகையில் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், எடப்பாடி பழனிச்சாமி, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

English summary

Sasikala, now well aware that peace politics has not given way, has come back to lime light politics through statements. It is also reported that he is planning to intensify these activities in the future.