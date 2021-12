ரஜினிகாந்த் வீட்டிற்கு போன சசிகலா - போயஸ்கார்டனில் திடீர் சந்திப்புக்கு காரணம் இதுதானா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்தை போயஸ்கார்டன் இல்லத்தில் சந்தித்து பேசினார் சசிகலா. மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பிய ரஜினிகாந்த்தை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து நலம் விசாரித்த சசிகலா, தாதாசாகேப் பால்கே விருது பெற்றதற்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்தார்.

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சிறையில் இருந்து விடுதலையான சசிகலாவிற்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். அப்போது சசிகலாவின் உடல் நலம் பற்றி நடிகர் ரஜினிகாந்த் கேட்டறிந்தார். சென்னை திரும்பிய சசிகலாவை ஏராளமான அரசியல் பிரமுகர்கள் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தனர்.

இந்த நிலையில் அண்ணாத்தே படப்பிடிப்பின் போது ரஜினிகாந்துக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. படப்பிடிப்பு முடிந்த பின்னர் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் மீண்டும் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிக்சை பெற்று வீடு திரும்பினார் ரஜினிகாந்த்.

இந்த நிலையில் இன்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் வீட்டிற்கு சென்ற சசிகலா அவரது உடல் நலம் குறித்து விசாரித்தார். தாதாசாகேப் பால்கே விருது பெற்ற ரஜினிகாந்துக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து கூறினார் சசிகலா. இந்த சந்திப்பின் போது ரஜினிகாந்தின் மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் உடனிருந்தார்.

போயஸ்கார்டன் எப்போதுமே அரசியல் பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாத இடமாகத்தான் உள்ளது. ஜெயலலிதா இருந்தவரைக்கும் அரசியல் தலைவர்கள் அதிகம் வந்து போகும் இடமாக இருந்தது போயஸ்கார்டன். இப்போது ரஜினிகாந்த் உடனான சந்திப்பு பற்றி அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ள சசிகலா, திடீர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

English summary

Sasikala met actor Rajinikanth at his Poes Gartan home. Sasikala, who met Rajinikanth at his residence after he was treated at the hospital and inquired about his health, congratulated him on receiving the Dadasaheb Phalke Award.