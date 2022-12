திமுக அரங்கேற்றியது மந்திரிசபை மாற்றமா? அல்லது முடிசூட்டும் விழாவா? சசிகலாவுக்கு வந்ததே கோபம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக மக்களுக்கு பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து அவர்களை நம்பவைத்து, அதன்மூலம் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்து தற்போது 19வது மாதத்தில் அடியெடுத்து வைக்கும் இந்நேரத்தில் முடிசூட்டும் விழாவையும் நடத்தி முடித்திருக்கிறார்கள். இதுதான் இந்த திராவிட மாடலின் சாதனையாக பார்க்க முடிகிறது என சசிகலா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," திமுகவினர் தேர்தல் அறிக்கையில் செய்ய முடியாததை எல்லாம் சொல்லி மக்களுக்கு ஆசையைக் காட்டி வாக்குகளைப் பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் திமுக இதை காலகாலமாக செய்து வருகிறது.

அன்று கருணாநிதிக்கு.. நேற்று ஸ்டாலினுக்கு.. இன்று உதயநிதிக்கு.. கலக்கும் பெயர் பலகை எழுத்தர் மணி!

அதன்பின் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை மறந்து விடுவார்கள். மக்களுக்கு எந்த பலனும் போய் சேராது. ஆனால், தங்களுடைய சொந்த வேலைகளை சரியாக செய்து கொள்வார்கள். திரும்ப ஐந்து வருடம் கழித்து தேர்தல் வரும்போது எதையாவது சொல்லி மக்களை ஏமாற்றப் பார்ப்பார்கள். இவர்களைப் பற்றி மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

English summary

They have made false promises to the people of Tamil Nadu and made them believe, thereby sitting on the throne and now entering the 19th month, they have also completed the coronation ceremony. Sasikala has severely criticized that this can be seen as the achievement of this Dravidian model.