இலங்கை: போர் குற்றவாளிகளை தப்ப விடக்கூடாது.. ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டியிருக்கிறது: ராமதாஸ்

சென்னை: ஈழத்தமிழர்களை இனப்படுகொலை செய்தவர்களை ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டியிருக்கிறது. ராஜபக்சேக்கள் அதிகாரத்திலிருந்து மட்டுமே அகற்றப்பட்டுள்ளனர் என்று பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். இனப்படுகொலையாளிகள் தப்பிக்க உலக நாடுகள் அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் மக்கள் புரட்சி வெடித்துள்ளது. மக்களின் கொந்தளிப்பை தாங்க முடியாத ராஜபக்சே குடும்பமே தலை தெறிக்க ஓடிவிட்டது. மே 9ஆம் தேதி முதலே கலவரம் தீவிரமடைந்துள்ளது. என்ன நடந்தாலும் பதவி விலகப்போவதில்லை என்று கூறி வந்த கோத்தபாய ராஜபக்சே இப்போது இருக்கும் இடம் தெரியாமல் ஓடிவிட்டார்.

கடும் நெருக்கடி.. இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே ராஜினாமா? அடுத்து யார் ஆட்சி?

அதிபர் மாளிகை தற்போது போராட்டக்காரர்களின் வசமாகியுள்ளது. அங்கே தங்கள் இஷ்டத்திற்கு புகுந்து விளையாடுகிறார்கள் போராட்டக்காரர்கள். இந்த நிலையில் இலங்கை நிலவரம் குறித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் டாக்டர்

The Rajapaksa's have only been removed from power, says the PMK Founder Dr Ramadoss said. He also said that the nations of the world should not allow the perpetrators of genocide to escape.