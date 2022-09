எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ற வேலை வேண்டாம்! ஒப்பந்ததாரர்களிடம் கடுகடுத்த அமைச்சர் கே.என்.நேரு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: எங்களுக்கு அறிவுரை சொல்கின்ற வேலை எல்லாம் வேண்டாம் என ஒப்பந்ததாரர்களிடம் கடுகடுத்துள்ளார் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு.

மேலும், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டுமானப் பணிக்கு மத்திய அரசு 3 ஆண்டுகளாக ஒப்புதல் வழங்காததால் சென்னைக்கு வர வேண்டிய நீர் வராமல் இருப்பதாக அமைச்சர் நேரு தெரிவித்தார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற தேசியளவிலான கருத்தரங்கம் ஒன்றில் கலந்துக் கொண்ட அவர் இதனைக் கூறினார்.

Urban Development Minister K.N. Nehru has told the contractors that we do not want all the work they are advising us to do. Also, Minister Nehru said that since the central government did not give approval for the construction work to be carried out in the Chembarambakkam lake for 3 years, the water required to reach Chennai is not coming.