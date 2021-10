'பள்ளிக்கு வரும் குழந்தைகளை நேசமுடன் வரவேற்போம்' - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று ஆதிக்கம் இருந்ததால் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பள்ளிகள் பூட்டிக் கிடந்தன. 10-ம் வகுப்பு, 12-ம் வகுப்பு போன்ற முக்கியமான பொதுத் தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டது. மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண்களும் வழங்கப்பட்டன.

இதனை தொடர்ந்து அரசு எடுத்த நடவடிக்கையாலும், மக்களின் ஒத்துழைப்பாலும் தமிழகத்தில் கொரோனா கட்டுக்குள் வந்தது. இதன்பின்பு பெற்றோர்கள், மருத்துவ நிபுணர்களிடம் ஆலோசனை நடத்திய தமிழக அரசு பள்ளிகளை திறக்க அனுமதி அளித்தது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that he will warmly welcome the children who will return to school on November 1. He said to welcome guests as if they were coming to the door