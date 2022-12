உலக மாற்றுத் திறனாளிகள் நாள்! தோள் கொடுப்பேம்.. துணை நிற்போம்.. வைகோ வாழ்த்து!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: மாற்றுத் திறனாளிகளின் நலன் காக்க அனைத்து வகையிலும் தோள் கொடுப்போம்; துணை நிற்போம் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

நாளை உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில் அவர் வாழ்த்துச் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார்.

அது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

We will support the welfare of differently-abled people in every way; Vaiko congratulated us that we will stand by.