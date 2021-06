"மிஸ்டர் பிஸி பிரதமரே.. மிஸ்டர் மன் கி பாத் பிரதமரே.." என்னை முடித்து விட முடியாது.. மமதா ஆவேசம்

Chennai

சென்னை: மிஸ்டர் பிஸி பிரதமர்.. மிஸ்டர் மன் கி பாத் பிரதமர்.. என்னை முடித்து விட நீங்கள் நினைத்தாலும் அது முடியாது என்று மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

மமதா பானர்ஜி மற்றும் நரேந்திர மோடி இடையேயான மோதல் போக்கு, சமீப காலத்தில் உச்சத்திற்கு போயுள்ளது.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் அரசு தலைமைச் செயலாளர் அலபன் பந்தோபாத்யாயவை மத்திய அரசுப் பணிக்காக விடுவிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அழுத்தம் கொடுத்தது. இந்த விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பமாக, தமது அரசுப் பதவியில் இருந்து அவர் ஓய்வு பெற்றார். இதையடுத்து, அவரை தமது தலைமை ஆலோசகராக நியமித்திருக்கிறார் மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி.

West Bengal chief minister Mamata Banerjee calling prime minister Narendra Modi as busy prime minister, Mann ki baat prime minister, and saying he want to finish her but he can't do that.