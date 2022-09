‘என்ன ஒரு ஒற்றுமை’- எடப்பாடி பழனிசாமி, பன்னீர்செல்வத்தின் ஓணம் வாழ்த்து.. போன வருஷம் ஞாபகம் இருக்கா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இடையே மோதல் நிலவி வரும் நிலையில், இருவரும் 'ஓணம்' பண்டிகையையொட்டி விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியின் மூலம் இருவரும் ஒன்றுபட்டுள்ளனர்.

ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இடையே, தலைமை விவகாரத்தில் கருத்தொற்றுமை ஏற்படாமல், கடந்த 2 மாதங்களுக்கும் மேலாக சிக்கல்கள் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், 'ஓணம்' வாழ்த்துச் செய்தியில் ஒன்று போலவே இருவரும் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஓணம் பண்டிகை கேரளாவில் நாளை கொண்டாடப்படுகிறது. கேரளா மட்டுமின்றி மலையாள மக்கள் வசிக்கும் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் இந்த ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படும்.

இந்நிலையில், ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடும் மக்களுக்கு அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்திகள் தான் தொண்டர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன.

ஜூலை 11 வன்முறைக்கு பிறகு.. நாளை முதல்முறையாக அதிமுக அலுவலகம் செல்லும் இபிஎஸ்.. கலக்கத்தில் ஓபிஎஸ்

English summary

Last year, O Panneerselvam and Edappadi Palanisamy had jointly issued a congratulatory message on the occasion of Onam. But now the peace between them has broken, both of them are greeting Onam separately.