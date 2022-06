பாமகவுக்கு "அருள்" வந்துட்டே! மோடியை பார்த்துவிட்டு.. அன்புமணி எடுத்த "அந்த" முடிவு! தகதக தைலாபுரம்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பிரதமர் மோடியை பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் சந்தித்த நிலையில், கட்சிக்குள் முக்கியமான சில மாற்றங்களை செய்ய போவதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

பாமகவில் புதிய தலைவர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில்.. கட்சியிலும் பல புதிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட உள்ளன என்று தைலாபுர வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த மே 28ம் தேதி பாமக சிறப்பு குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டு பாமகவின் தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

ஜிகே மணி தலைவராக இருந்த நிலையில் அன்புமணி ராமதாஸ் அந்த இடத்தை பிடித்தார்.

English summary

What are the changes expected under the new Chief Anbumani Ramadoss in the PMK party?