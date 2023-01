சிஎம் ஆரம்பித்த உடனே கிளம்பிய ஆளுநர்.. ஜெர்க்கான எடப்பாடி.. சீறிய வானதி.. ஒரே நாளில் அதிர்ந்த சட்டசபை!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழக சட்டசபை வரலாற்றில் இதுவரை நடக்காத அளவுக்கு சில விஷயங்கள் நடந்துவிட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இன்று காலை முதல் முதல்வர் தீர்மானம் வரை நடந்தது என்ன என்பதை பார்ப்போம்.

தமிழக சட்டசபைக் கூட்டத் தொடர் இன்று காலை பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில் கூடியது. இன்றைய தினம் ஆளுநர் உரையாற்றினார். ஏற்கெனவே தமிழகம், தமிழ்நாடு என்ற விஷயத்தை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியிருந்ததால் அவருக்கு கடும் எதிர்ப்பு நிலவி வருகிறது.

இதனால் ஆளுநர் உரையை திமுக கூட்டணி கட்சிகள் புறக்கணிக்கும் என கருதப்பட்டது. காலை 10 மணிக்கு ஆளுநர் வருகை தந்தார். அவர் தனது உரையை தொடங்கினார். தமிழிலேயே தனது உரையை தொடங்கிய நிலையில் அவரை பேச விடாமல் விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட்கள், காங்கிரஸ், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்டவை கடும் அமளியில் ஈடுபட்டன.

அண்ணா சொன்னதுதான்.. ஆளுநர் தேவையில்லை என்பதே நிலைப்பாடு.. ஆனால்.. திமுகவுக்கு டிடிவி அட்வைஸ்

English summary

What are the important incidents happened in Tamilnadu Assembly 2023? Here are the list! CM speak in the presence of Governor is first time in Assembly history.