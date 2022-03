"அவரே" போனில் கூப்பிட்டு.. புது தெம்பில் பாஜக.. திமுகவை டேமேஜ் செய்ய அடுத்த அஸ்திரம்.. பரபர களம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நடந்து முடிந்த தேர்தல் தந்த தெம்பினால், அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்துள்ளது தமிழக பாஜக.. அக்கட்சியின் ஒவ்வொரு நகர்வும் திமுகவை மையப்படுத்தியே நகர போகின்றன என்பதும் தெரியவந்துள்ளது..!

எதிர்பார்த்த வெற்றிகிடைக்காவிட்டாலும், மோசமான தோல்வி இல்லாவிட்டாலும், ஓரளவு சொல்லி கொள்ளும்படியான இடங்களை ஆங்காங்கே தக்க வைத்துள்ளது தமிழக பாஜக.

மீண்டும் மீண்டும் அதையே சொல்லும் அண்ணாமலை... பாஜக 3-வது பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்துவிட்டதாம்!

தனித்து போட்டியிட்டதால்தான் வெற்றி என்று பாஜகவும், கூட்டணி இல்லாததால்தான் தோல்வி என்று அதிமுகவும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் காரணம் சொல்லி கொண்டிருந்தாலும், அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்துவிட்டது பாஜக மேலிடம்.

English summary

What are the next Plans that the TN BJP is going to undertake