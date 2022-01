தீவிர பாதிப்பு ஏற்படுகிறதாம்.. குழந்தைகளை தாக்கும் ஓமிக்ரான் கொரோனா.. அறிகுறிகள் என்ன தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: குழந்தைகள் இடையே ஓமிக்ரான் கேஸ்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும், சிலருக்கு தீவிரமான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இயக்குனர் டாக்டர் ரன்தீப் குளேரியா தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பான அறிகுறிகளையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா கேஸ்கள் உயர்ந்து வருகிறது. தினசரி கேஸ்கள் இரண்டரை லட்சத்தை தாண்டி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தினசரி கேஸ்கள் 23 ஆயிரத்தை தாண்டி இருக்கிறது. இந்தியாவில் ஏற்படும் கேஸ்கள் 80 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான கேஸ்கள் ஓமிக்ரான் கேஸ்கள் என்று கூறப்படுகிறது.

ஓமிக்ரான் கேஸ்கள் மிகவும் மைல்டாக இருப்பதால் பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் ஏற்படுவது இல்லை. தலைவலி, இருமல், மூக்கில் சளித்தொல்லை, வறண்ட தொண்டை, உடல் அதிக சோர்வாக காணப்படுதல் , லேசான காய்ச்சல், சதைகள் வலி, மூட்டுகள் வலி ஆகிய எட்டு அறிகுறிகள் ஓமிக்ரான் நோயாளிகளுக்கு ஏற்பட்டு வருகிறது.

