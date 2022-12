திடீர் அழைப்பு.. “2 டார்கெட்”! டெல்லி பார்வை திரும்புதோ? ஓபிஎஸ் பிளானால் எடப்பாடிக்கு பெரிய தலைவலி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தொடர்ச்சியாக தனது அணியில் நிர்வாகிகளை நியமித்து வந்த ஓபிஎஸ், திடீரென மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். அந்தக் கூட்டத்தில் என்ன விவாதிக்கப்படும்? இதற்குப் பின்னணியில் ஓபிஎஸ் போடும் கணக்குகள் என்னென்ன?

வரும் 21ஆம் தேதி மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று ஓபிஎஸ் அணி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பொதுக்குழுவைக் கூட்டுவது பற்றி விவாதிக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஜனவரி 4ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரும் நிலையில், அதிமுக இரு அணிகளாகச் செயல்படுவதை ஆதாரப்பூர்வமாக எடுத்து வைக்கும் முயற்சியே ஓபிஎஸ்ஸின் இந்த மா.செக்கள் கூட்டம் என்கிறார்கள்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம், குஜராத் சென்று பாஜக தலைவர்களைச் சந்தித்துவிட்டு வந்தபிறகு, இந்த வேலையில் இறங்கியிருப்பதால், இதில் டெல்லியின் கை இருப்பதாக ஈபிஎஸ் நினைக்கிறாராம்.

சூடுபிடிக்கும் கேம்.. பண்ருட்டி ராமசந்திரன் தலைமையில் மா.செக்கள் கூட்டம்! ஓபிஎஸ் டீம் பரபர அறிவிப்பு

English summary

What are the calculations of O Panneerselvam behind district secretaries consultation meeting? As the case is coming up for hearing in the Supreme Court on January 4, meeting of OPS is an attempt to prove that the AIADMK is working as two teams.