எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் மீதான ரெய்டு.. பணம், சொத்து ஆவணங்கள் பறிமுதல்.. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பரபர அறிக்கை

Chennai

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் வீடு உள்ளிட்ட பல இடங்களில் நடந்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசாரின் சோதனை நேற்று இரவு முடிவடைந்தது.

இந்த சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது எவை என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு எதிராக திமுக அரசு எடுத்த முதல் நடவடிக்கையாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

மாஜி அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் திடீர் ரெய்டு.. முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தகவல்

Raid on AIADMK MR Vijayabaskar: Anti-corruption police raided several places, including the house of former AIADMK minister MR Vijayabaskar, last night. The Anti-Corruption Police have officially released a report on what was seized during the raid. This is seen as the first action taken by the DMK government against former AIADMK ministers.