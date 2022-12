2024 மக்களவை தேர்தலில் களமிறங்கும் துரை வைகோ? வந்து விழுந்த கேள்வி.. அவர் சொன்ன பதிலை கேளுங்க

Chennai

சென்னை: மதிமுகவின் தலைமை கழக செயலாளர் துரை வைகோ திருநெல்வேலியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டார். அப்போது வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்த கேள்விக்கு அவர் கூறிய பதில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுகவில் முதலில் இருந்த வைகோ, அங்கு வாரிசு அரசியல் முன்னெடுக்கப்படுவதாகச் சொல்லி, திமுகவில் விலகி மதிமுகவை தொடங்கினார். இப்போது வைகோ மீதும் அதே குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறது.

மதிமுக தொடங்கப்பட்ட பல ஆண்டுகளாக வைகோ குடும்பத்தினர் யாரும் கட்சிக்கு வரவில்லை. ஆனால், இந்த நிலை கடந்த சில ஆண்டுகளாக மாற தொடங்கியது. வைகோவின் மகன் துரை வைகோ கட்சிக்குள் கொண்டு வரப்பட்டார்.

சிவகாசியில் பற்ற வைத்த துரை வைகோ.. அதிர்ச்சியில் கதர் தலைகள்.. அதிருப்தியில் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி!

What Durai Vaiko said about contesting in 2024 Lok Sabha election Durai Vaiko hints that he might contest in 2024 lok sabha election: Durai Vaiko latest press meet meet about 2024 election.