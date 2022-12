உஷார்! தலையே ‘அலெர்ட்’ பண்ணிட்டாரே.. விஷயம் கொஞ்சம் சீரியஸ்தான்! பின்னணியில் ‘சீக்ரெட்’ ரிப்போர்ட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

: தேர்தலில் வெற்றிபெற பாஜகவினர் எதையும் செய்யத் தயங்கமாட்டார்கள், அவர்களை எதிர்கொள்ள நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் என கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார் திமுக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின். திமுக சீனியர் அமைச்சர் துரைமுருகன் சில வாரங்களுக்கு முன்பு பாஜக பற்றி எச்சரித்த நிலையில் தற்போது திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும், பாஜக பற்றி 'வார்னிங்' கொடுத்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்குப் பின்னணியில் இருப்பது ஸ்டாலின் கைக்குப் போன உளவுத்துறை ரிப்போர்ட் தானாம்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அனைத்து அணிகளின் நிர்வாகிகள் உடனான ஆலோசனை கூட்டம் திமுக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான பணிகளை இப்போது இருந்தே தொடங்குங்கள். தேர்தலில் வெற்றிபெற பாஜகவினர் எதையும் செய்ய தயங்கமாட்டார்கள். அவர்களை எதிர்கொள்ள நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் எனப் பேசியுள்ளார். மேலும், 23 அணி நிர்வாகிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ள பொறுப்பை பெருமையாக கருதிக் கொள்ளாமல் களத்தில் பணியாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

English summary

DMK president M.K.Stalin has advised the party executives that the BJP will not hesitate to do anything to win the election and we should be ready to face them. While minister Durai Murugan had warned about BJP a few weeks ago, now Stalin has also given a 'alert' about BJP which has created a stir. It is said that the reason behind this is an intelligence report.