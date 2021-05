ஹைப்ஃபோக்ஸியா என்றால் என்ன?.. உயிரைக் குடிக்கும் நோயை கண்டறிவது எப்படி?

Chennai

சென்னை: தெர்மாமீட்டர் போல் பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டரும் வீடுகளில் இருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். இந்த பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டரை கொண்டு ரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜன் அளவை தெரிந்து கொண்டு உயிரிழப்பை தவிர்க்கலாம் என்கிறார்கள்.

கொரோனா நோய் வந்தால் முதலில் நுரையீரலை தாக்குகிறது. இதனால் ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைந்து மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுகிறது. பொதுவாக கொரோனா பாதித்தால் சளி, காய்ச்சல், இருமல், வாசனை இல்லாத தன்மை, ருசி அறியாமை ஆகியவை ஏற்படும்.

இவ்வாறு ஏற்படும் போது நோயாளிகள் தங்கள் உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஏற்ப மருத்துவமனையிலோ வீட்டிலோ தங்கி சிகிச்சை பெற்று கொரோனாவிலிருந்து குணமடைகிறார்கள். ஒரு சிலருக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பை கொடுக்கிறது.

