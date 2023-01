அடி தூள்.. மக்கள் ஐடியை வைத்து ஸ்டாலின் போடும் மாஸ் திட்டம்.. தமிழக அரசின் உத்தரவு.. குஷி செய்தி!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மக்கள் ஐடி திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக டெண்டர் விடப்பட்டு உள்ளது. முதல்வர் ஸ்டாலினின் இந்த திட்டத்திற்கு பின் என்ன காரணம் உள்ளது என்ற தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இது தொடர்பாக ஐடி துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் முக்கிய விவரங்களை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டில் மக்கள் ஐடி அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த மக்கள் ஐடியை பலரும் ஐடி கார்ட் என்று நினைத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

இதற்காக சர்வே, ஆய்வுகள் செய்யப்படும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இதற்காக நேரடி சர்வே எதுவும் எடுக்கப்படாது. அதேபோல் ஆதார் கார்ட் போல கையில் இதற்காக கார்ட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டார்கள்.

