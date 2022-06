தேனியிலிருந்து ஓபிஎஸ் திடீர் யூ டர்ன்.. சென்னை பயணம்! அலர்ட் செய்த ‘ஸ்லீப்பர் செல்”.. இவரா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆலோசனை நடத்தி வரும் நிலையில் தேதியிலேயே தங்கியிருந்து ஆலோசனை நடத்த திட்டமிட்டிருந்த ஓ. பன்னீர்செல்வம் இன்று திடீரென சென்னை புறப்பட்டு சென்றுள்ள நிலையில் அதற்கான காரணம் என்பது குறித்து அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது வெடித்த ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் விசுவரூபம் எடுத்தது. கட்சியை முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொண்டு வந்து இருப்பதையே நடந்து முடிந்த சம்பவங்கள் காட்டின.

அவர் மட்டும் போவாரா? டெல்லியில் டென்ட் அடிக்கும் எடப்பாடி டீம்.. 3 கண்டிஷன்.. 2 வாக்குறுதி! பின்னணி

அதிமுகவின் பெரும்பாலான மாவட்டச் செயலாளர்கள் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் ஏன் ஓபிஎஸ் மூலம் பதவிக்கு கொண்டு வரப்பட்ட அவைத் தலைவரான தமிழ்மகன் உசேன் முதற்கொண்டு எடப்பாடி அணிக்குத் ஆகிவிட்டனர்.

English summary

Edappadi Palanichamy was holding consultations with his supporters at the AIADMK headquarters. Proponents of her case have been working to make the actual transcript of this statement available online.