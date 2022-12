விமர்சிக்காதீங்க..சமாதானம் செய்த தாமரை! கப்சிப் ஆன ‘வடக்கு’ மாஜி! எடப்பாடி பேச்சுக்கு இதுதான் காரணமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவாக செயல்படும் பாஜகவை எடப்பாடி பழனிச்சாமி கழற்றிவிட மும்முரமாக காய்களை நகர்த்தி வருவதாக தகவல் வெளியான நிலையில் இன்று நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் அவரது பேச்சு அதிமுகவினரையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. நேற்று வரை மாஜிக்கள் மூலம் பாஜகவை விமர்சித்து வந்தவர் தற்போது வேண்டாம் எனக் கூறுவதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை ரேசில் தற்போது முன்னணியில் இருப்பவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான். காரணம் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என சென்னை உயர்நீதிமன்றமும், கணக்கு வழக்குகளை ஏற்றுக் கொண்டதன் மூலம் தேர்தல் ஆணையமும் அங்கீகரித்து இருக்கிறது.

இருந்த போதும் அதிமுகவின் தலைமை நான் தான் எனது கட்டுப்பாட்டில் தான் அதிமுக இருக்கிறது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் விட்டுக் கொடுக்காமல் தன்னால் என்னென்ன இடைஞ்சல்களை கொடுக்க முடியுமோ அனைத்தையும் எடப்பாடிக்கு வழங்கி வருகிறார்.

நாங்கதான் தலைமை.. லோக்சபா தேர்தலில் யாருக்கு எத்தனை சீட்? அதிமுக முடிவு செய்யும்.. எடப்பாடி அதிரடி

English summary

It has been reported that Edappadi Palaniswami is moving the dice three times to get rid of the BJP, which is working in support of the OPS in the AIADMK single leadership issue. In this case, his speech in the district secretaries' meeting held today has shocked the AIADMK.