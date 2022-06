எல்லாத்துக்கும் ‘இதுதான்’ காரணம்! ஓபிஎஸ் டீம் எடிப்பாடி டீமுக்கு தாவிய பின்னணி? இத யாரும் யோசிக்கலயே

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ் தரப்பில் இருந்த நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு தாவியது எப்படி? எடப்பாடி தரப்பிலிருந்த வைத்தியலிங்கம் ஒபிஎஸ் முகாமுக்கு மாறியது எவ்வாறு, சிவி சண்முகத்தின் எடப்பாடி விஸ்வாசத்துக்கு வித்திட்ட பின்னணி என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்..

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக கடந்த 15 நாட்களுக்கும் மேலாக அதிமுக கட்சிக்குள்ளே ஒரு கலவரமே வெடித்து நடந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் கட்சியை எடப்பாடி பழனிச்சாமி கைப்பற்றி விட்டதாகவே அரசியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

பெரும்பாலான மாவட்ட செயலாளர்கள் ஓபிஎஸ் பக்கம் செல்லாமல் எடப்பாடி தரப்பில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர். மனோஜ் பாண்டியன், வெல்லமண்டி நடராஜன், வைத்தியலிங்கம் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட சிலர் மட்டுமே ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்புக்கு ஆதரவாக உள்ளனர்.

புரட்சி பயணத்தை தொடங்கிய சசிகலா.. அதிமுக கொடி கட்டிய பிரச்சார வாகனம்.. தொண்டர்களை நோக்கி கையசைப்பு!

English summary

What is the reason for the problems that have been going on for so many days in the AIADMK How did the OPS executives jump to the Edappadi Palanisamy side in the AIADMK single leadership affair? You can see in detail how Vaithiyalingam from Edappadi side shifted to OBS camp and what is the background behind CV Shanmugam's Edappadi loyalty.