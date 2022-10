அந்த மேட்டர் பத்தி பேச்சே இல்ல.. ‘ஓபிஎஸ் அவ்வளவு பாசம்’ எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் பற்றி ஜெயக்குமார் பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் பற்றி இன்றைய எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் எதுவும் விவாதிக்கப்படவில்லை என, கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில், அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நாளை கூடவுள்ள நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவு அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் ஆலோசிக்கப்பட்டன என்பது குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.

எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் நிறைவு.. வேகமாக வந்து காரில் ஏறிய எடப்பாடி.. 'கிளைமாக்ஸ்’.. என்ன முடிவு?

English summary

AIADMK Former minister Jayakumar said that nothing was discussed in today's MLAs meeting about TN Assembly session. Assembly party will take the next decision depending on the action of the Speaker, he added.