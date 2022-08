ஓங்கும் கை.. ஓபிஎஸ்ஸின் ‘பரபர’ மூவ்.. சசிகலாவுக்கு காத்திருக்கும் ‘முக்கிய பதவி’ இதுவா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சசிகலாவின் ஆதரவுக் கரம் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை நோக்கி நீண்டிருப்பதாக வெளியாகி வரும் தகவலால் அதிமுகவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஓபிஎஸ் சசிகலாவுக்கு என்ன பதவி வழங்குவார் என்ற விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.

சமீப சில நாட்களாக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, சசிகலா, டிடிவி.தினகரன் ஆகியோர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினரோடு பேசி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு குடைச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சசிகலா, ஓபிஎஸ் தரப்பை ஆதரிக்கும் முடிவை எடுக்கும் பட்சத்தில், அவருக்கு ஓபிஎஸ் என்ன பதவியை வழங்குவார் என்று இப்போதே சூடான விவாதங்கள் கிளம்பியுள்ளன. சசிகலா தான் இப்போதும் வகிப்பதாகக் கூறி வரும் பொதுச் செயலாளர் பதவி அவருக்கு வழங்கப்படாது என்றே தெரிகிறது.

கத்திப்பாரா கதறனும்! பாக்கம் திரும்பி பாக்கனும்! சின்னம்மா 2.0! சசிகலாவின் 2ஆம் கட்ட புரட்சி பயணம்!

English summary

Sasikala's support hand is extended towards O.Panneerselvam. A hot debate has already started as to what position Sasikala will be offered by OPS.