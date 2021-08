பாஜக பொதுச் செயலாளர் கே.டி.ராகவன் ராஜினாமா.. என்னதான் இருக்கிறது அந்த வீடியோவில்?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஆபாச வீடியோ கால் ஒன்று தொடர்பான விவகாரத்தில் சிக்கிய தமிழக பாஜக பொதுச் செயலாளர் கே.டி.ராகவன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

சமூக வலைத்தளங்களில் தன்னைப் பற்றி வீடியோ வந்துள்ளதால் பதவி விலகுவதாகவும், தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுப்பதாகவும், கே.டி.ராகவன் தெரிவித்துள்ளார்.

வீடியோ வெளியாகியதுமே பதவியை ராஜினாமா செய்யும் அளவுக்கு போயுள்ளார் கே.டி.ராகவன் என்றால், அந்த வீடியோ எந்த மாதிரி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தக் கூடியது என்பதை நீங்களே புரிந்து கொள்ள முடியும்.

புயலை கிளப்பிய வீடியோ.. பாஜக கட்சிப் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் கே.டி.ராகவன்

English summary

KT Raghavan Video: Why KT Raghavan has resigned his BJP post, what sexuality is in that video? here is the detail.